Aurelio De Laurentiis su Twitter, si espone a proposito dei diritti TV e la sua proposta alla Lega Calcio, con una piccola critica ai media.

Il Presidente del Napoli ci tiene a chiarire che non ha abbandonato la sua posizione in merito e che bisogna studiare ed approfondire i contenuti delle offerte dei fondi per guardare al futuro con la Lega Calcio. Di seguito, i tweet del patron azzurro

Vorrei dire a Prima Comunicazione che l’informazione seria non può basarsi sulle indiscrezioni. Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano. Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre (Continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 2, 2020

Bisogna studiarle, approfondirne i contenuti, probabilmente sedersi con le controparti per spiegare le necessità di una Lega Calcio che guardi al futuro #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 2, 2020

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: