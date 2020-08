GdS – Giuntoli pronto a chiudere per le cessioni di Koulibaly al City e Allan all’Everton

Il mercato in uscita del Napoli sta condizionando anche quello in entrata. Se gli azzurri non cedono, infatti, non possono comprare. È quello che sta succedendo con Koulibaly, la cui mancata cessione, per ora, sta bloccando l’affare Gabriel, sempre più vicino all’Arsenal proprio per questo motivo.

Ma “Giuntoli è pronto a sedersi ad un tavolo e a chiudere le cessioni di Koulibaly al Manchester City e Allan all’Everton”, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La rosea sottolinea che saranno giorni complicati per Gattuso che a Castel di Sangro, almeno all’inizio, dovrà lavorare tra tante incertezze.

