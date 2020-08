Gazzetta – Non c’è ancora la firma per Gabriel all’Arsenal, il Napoli ha ancora una speranza

Gabriel all’Arsenal non è ancora definitivo. Il difensore del Lille ha aspettato a lungo il Napoli che, nel frattempo, non ha ancora venduto Koulibaly e non ha potuto prendere il centrale brasiliano. Gabriel ha raggiunto un accordo di base con i gunners ed è pronto a firmare per il club londinese anche se La Gazzetta dello Sport dice che c’è ancora speranza per gli azzurri:

“Gabriel sta trattando con l’Arsenal, ma non c’è ancora la firma. Ed un barlume di speranza resta ancora vivo anche se bisogna cedere Koulibaly“.

