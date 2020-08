ESCLUSIVA SN, FOTO E VIDEO – Ci sarà anche la Coppa Italia a Castel di Sangro. Installati macchinari di sanificazione all’ingresso del Napoli Village

Manca pochissimo ormai all’inizio del ritiro estivo del Napoli in quel di Castel di Sangro. Domani gli azzurri si trasferiranno in Abruzzo per circa due settimane dove saranno accompagnati da tanti tifosi partenopei. Per tenervi aggiornati su ogni iniziativa azzurra abbiamo raccolto altre informazioni in esclusiva.

CASTEL DI SANGRO, CI SARÀ ANCHE LA COPPA ITALIA

Nel Napoli Village allestito per i tifosi in completa sicurezza si entrerà attraversando un macchinario che rileverà la temperatura e sanificherà chiunque entrerà nel “villaggio”. All’interno ci sarà lo store del Napoli e, soprattutto, sarà esposta la Coppa Italia vinta dagli azzurri contro la Juventus all’Olimpico di Roma. È probabile che sarà possibile anche poter scattare una foto con il trofeo per chi acquisterà nello store ufficiale del Napoli.

Per quanto riguarda l’acquisto dei tagliandi per assistere agli allenamenti, si attende l’uscita dell’app per prenotarsi e, ovviamente, l’annuncio ufficiale del Napoli in merito.

ECCO LE FOTO E IL VIDEO:

RIPRODUZIONE RISERVATA

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: