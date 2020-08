CdS – Allan ha fretta di chiudere con L’Everton: l’annuncio può arrivare in 48 ore

Allan è ormai vicinissimo a diventare un nuovo calciatore dell’Everton. Il centrocampista brasiliano è uscito fuori dai piani tecnici di Rino Gattuso ed è finito sul mercato, nonostante l’importanza che ha avuto fino a pochi mesi fa per l’assetto partenopeo. E per questo ADL sarà costretto a venderlo non alle cifre che voleva: l’Everton offre 25 mln, il Napoli ne chiede molti di più ma dovrà fare un passo indietro, così come gli inglesi uno in avanti. Allan ha fretta di chiudere e l’affare potrebbe diventare concreto nelle prossime 48 ore, scrive il Corriere dello Sport.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: