Sami Khedira sembra essere in procinto di lasciare la Juventus. Il calciatore però si è sempre trovato bene in Italia e questo ha portato alcune agenzie di scommesse ad aprire puntate per il suo passaggio al Benevento: le Streghe sembrano volere giocatori di esperienza e un mercato di altissimo livello e il campione del mondo potrebbe fare al caso loro.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI