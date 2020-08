Dalla Spagna – Messi sarà libero di firmare con un’altra squadra da febbraio 2021

Aria pesante in casa Barcellona dopo l’incredibile sconfitta con il Bayern Monaco. I catalani sono pronti ad una vera e propria rivoluzione sul campo e anche nella dirigenza e Lionel Messi potrebbe non voler essere parte del nuovo corso.

AS riporta infatti che il contratto in scadenza del campione argentino potrebbe portarlo a scegliersi un’altra destinazione a partire dal febbraio 2021. Nel caso non arrivasse un rinnovo prima di quella data sarebbe molto probabile una nuova sfida per il sei volte Pallone d’Oro.