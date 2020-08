Manchester City a corto di difensori? Guardiola in Champions schiera titolare il ‘2001 Garcia, Otamendi in panchina

Scelta singolare del Manchester City in Champions League. Pep Guardiola, per la sfida contro il Lione valida per i quarti di finale, ha infatti deciso di schierare titolare in difesa il giovane Garcia (classe ‘2001).

Il centrale scuola Barcellona giocherà al fianco di Laporte. Finisce in panchina Otamendi, recentemente accostato al Napoli.

Quello di Guardiola potrebbe essere anche un segnale alla società per la ricerca di nuovi difensori. Ricordiamo che i Citizens sono il club che più si è avvicinato di recente a Koulibaly, nonostante sia stato già acquistato Akè.

ECCO LA FORMAZIONE: