Sportitalia – Koulibaly al 70% va via. Il Napoli ha fatto passi importanti per Vertonghen che ha preferito il Benfica

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcuni aggiornamenti di mercato sul Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ci sono percentuali alte di partenza, il 70% Koulibaly va via. Se arrivasse una proposta da 70 milioni più 6-7 milioni di bonus il Napoli lo cederebbe. Lui non ha più 25 anni. Se il club azzurro lo tiene adesso, l’anno prossimo non può chiedere 60-70 milioni . Il Manchester City è più sul pezzo, lo United non si è materializzato. La società partenopea ha fatto passi importanti per Vertonghen che però ha accettato il Benfica. Il Napoli oggi non investe soldi sul terzino. Se la Juve chiede Milik, il Napoli chiede Veretout”.