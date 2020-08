Otamendi Napoli, il nome è spuntato ora, nelle ultime ore, intrise dal sapore amaro della sconfitta. In casa Napoli, di fatto, c’è amarezza, pur con la consapevolezza che non ci fosse molto altro da fare contro il Barcellona. L’eliminazione dalla Champions League fa male, ma c’è da programmare anche la prossima stagione. Che inizierà già tra poche settimane, quando gli azzurri si troveranno a Castel Di Sangro per il ritiro.

OTAMENDI NAPOLI, CONTATTO PER IL DIFENSORE DEL MANCHESTER CITY

Nel mirino degli uomini mercato del Napoli c’è sempre l’idea di un difensore centrale. Un’evenienza, principalmente. Dipenderà tutto dalla cessione di Koulibaly. L’ultimo nome è una suggestione importante, che arriva dall’Inghilterra e che sta per lasciare il calcio d’oltremanica. Si tratta di Nicolas Otamendi, centrale del Manchester City. Classe ’88, 32 anni, il City considera chiuso il suo percorso in Premier ed è dunque pronto a privarsene. Specialmente dopo l’arrivo a Manchester di Nathan Aké, ultimo colpo targato Guardiola. Per Otamendi non c’è spazio e può cercarne altrove.

Al Napoli, ad esempio. Secondo quanto scrive il tabloid inglese The Sun, infatti, gli azzurri avrebbero addirittura già chiesto informazioni per il calciatore argentino. Da sfidare c’è la concorrenza del Valencia, club che ha già lasciato nel 2015, dopo una sola stagione, per firmare con il Manchester City. Non sembra un nome che rientra nei parametri del Napoli: servirebbe una corposa riduzione dello stipendio da quasi 7 milioni annui. La stessa riduzione che, però, dovrebbe garantire anche al Valencia.

MERCATO NAPOLI DIFENSORI

Il valore del cartellino, secondo il sito specializzato Transfermarkt, è di 14 milioni di euro. Molti meno dei 44 spesi dal City per un calciatore che ha legittimato la spesa solo a tratti con le prestazioni. È un affare? Non si sa, non sembra un profilo da Napoli non solo per parametri economici ma anche d’età. Resta poi da chiarire il futuro di Koulibaly, disastroso ieri con il Barcellona. Tra le squadre interessate, oltre al PSG, c’è proprio il Manchester City. Con Aké, rappresenterebbe una coppia di centrali inedita per Guardiola.

Per il Napoli, invece, le alternative per la difesa sono Gabriel Magalhaes del Lille e German Pezzella della Fiorentina.