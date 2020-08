RAI – Maksimovic-Napoli, la cessione non è impossibile: quattro squadre sul serbo

Nikola Maksimovic è in trattativa con il Napoli per il rinnovo ma la sua cessione non è da escludere. Il club partenopeo è pronto ad ascoltare delle offerte per il centrale serbo, sul quale ci sono ben 4 squadre interessate. Ne ha parlato Ciro Venerato, uomo mercato della RAI, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal. Venerato ha parlato anche di altre possibili cessioni azzurre e dei possibili acquisti in difesa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli senza Champions farà qualche sacrificio: Allan e Koulibaly sono i maggiori indiziati a lasciare. Teniamo conto che senza Champions ci saranno 40 milioni in meno. Maksimovic? Il Napoli sta parlando con l’agente per il rinnovo, ma se arriverà un’offerta valida sono disposti a parlare anche perché c’è Rrahmani e Gabriel ormai vicino. Nikola piace a Roma, Everton e Milan oltre alla Fiorentina. Non è un’operazione tecnica, ma solo economica”.