Sky – Commozione nello spogliatoio, Milik e Callejon salutano i compagni: José è rimasto in Spagna

Grande commozione ieri all’interno dello spogliatoio del Napoli. Ben due azzurri, infatti, hanno salutato i compagni, pronti a dire addio. Le lacrime sono sgorgate dagli occhi di José Callejon, in scadenza, via dopo ben sette stagioni azzurre. L’ha salutato Insigne con un post meraviglioso sui social.

Ma anche Arek Milik – secondo quanto riferisce SKY – ha salutato i compagni dopo la gara di ieri. Il suo destino è segnato, la Juventus sembra l’ipotesi più verosimile per il suo futuro.

Callejon, invece, non è partito con la squadra. È rimasto in Spagna per le vacanze e probabilmente in Spagna sarà la sua prossima avventura.