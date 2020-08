Sei mesi fa veniva esonerato dalla Primavera del Napoli, ora Baronio sarà il vice di Pirlo

Appena sei mesi fa, Roberto Baronio veniva allontanato dalla panchina della Primavera del Napoli. Gli scarsi risultati, la zona retrocessione nel campionato campionato Primavera gli valsero l’esonero.

Non è bastato il cambio con Angelini a dare la svolta, il Napoli è in Primavera 2 anche a causa del lockdown, che ha sospeso le competizioni. Ripartirà con un nuovo allenatore, ma intanto per Baronio c’è già la nuova avventura.

Dove? Alla Juve. Baronio sarà infatti il vice di Andrea Pirlo in bianconero. Dopo Beoni, che era assistente nello staff di Sarri, un altro ex allenatore della Primavera del Napoli sposa il bianconero.