Manolas non saluta Messi? Polemica in Spagna, ma il greco mette tutti a tacere

In Spagna monta già la polemica: colpa di un fotogramma montato ad hoc che sta girando sui social e sui siti di informazione iberici. Secondo la presunta notizia, Leo Messi non avrebbe salutato Kostas Manolas alla fine della partita, forse per vecchie ruggini passate.

La notizia, però, è falsa ed è lo stesso Manolas a smentirla, pubblicando il fotogramma corretto in cui si vede in realtà Leo non stringere la mano all’arbitro Cakir.

“Alcune volte bisogna essere svegli – scrive su Instagram Manolas – e guardare bene la foto prima di scrivere cattiverie. Non ho mai visto un giocatore giocare con l’orologio”, con riferimento all’orologio indossato da Cakir.