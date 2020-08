Mauro attacca Sarri: “Che errore la gestione di Dybala: un errore da dilettanti”

All’indomani della disfatta dell’Allianz Stadium, non arrivano parole dolci per Maurizio Sarri. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, l’allenatore della Juventus è nell’occhio del ciclone delle critiche della stampa italiana. Su Repubblica, Massimo Mauro non fa sconti all’allenatore toscano in merito alla gestione di Dybala. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Una cosa che non mi ha convinto è la gestione di Dybala: l’argentino non stava bene, è stato forzato il recupero. Il risultato che quando è entrato in campo la Juve ha giocato con un uomo in meno perché non era in condizioni. Sarri e lo staff medico in questo caso si sono dimostrati dei dilettanti. In partite come queste servono giocatori pronti, chi entra dalla panchina deve andare a duemila, deve essere al top. Sarri alla vigilia ha usato la parola dilettantismo rispondendo ad una domanda sul suo futuro, la vicenda Dybala ha dimostrato un certo dilettantismo da parte sua”.