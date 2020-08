Colpo Arsenal, in arrivo Coutinho dal Barcellona!

La trattativa tra Arsenal e Barcellona per il trasferimento di Philippe Coutinho a Londra procede a vele spiegate.

Secondo Sport, ormai i discorsi tra le due società sarebbero in fase avanzata e si dovrebbe chiudere sulla base del prestito (da stabilire se oneroso oppure obbligatorio). Il fantasista brasiliano è pronto a fare il suo ritorno in Premier League dopo una stagione non proprio entusiasmante con la maglia del Bayern Monaco.