Benfica scatenato sul mercato: triennale super offerto a Cavani e affondano anche per Everton Soares!

Jorge Jesus è il nuovo allenatore del Benfica e si è presentato con tanta decisione e ambizione, dichiarando:

“Ho lasciato il Flamengo solo perché è stato il Benfica a chiamarmi. Non sono venuto per guadagnare più soldi. Sono venuto perché il presidente mi ha convinto che si possa far crescere ancora il Benfica e che si possa recuperare il prestigio internazionale che questo club ha avuto per tanti anni”.

Le ambizioni in effetti ci sono tutte. Il club di Lisbona vuole scatenarsi sul mercato. Dopo aver acquistato Pedrinho del Corinthias, il Benfica è ad un passo da Everton Soares, ex obiettivo del Napoli. Il sogno però è un altro, una vecchia conoscenza azzurra: Edinson Cavani, ex attaccante del Paris Saint-Germain, a cui è stato offerto un triennale da otto milioni. Il Benfica vuole riprendersi la scena portoghese ed europea.