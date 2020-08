Barcellona, Vidal: “Sono triste per non poter essere in campo nella partita dell’anno. Servirà il vero Barcellona per battere questo Napoli”

Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo in vista del match del Camp Nou, tra il club blaugrana ed il Napoli. Il centrocampista cileno, che non ci sarà a causa della squalifica rimediata al San Paolo, ha parlato dell’importanza della sfida contro il Napoli, definendola la partita dell’anno. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sarà molto triste per me non essere lì, mi sarebbe piaciuto molto, ma è il calcio. Ci stiamo preparando al massimo, domani è la partita più importante dell’anno, cerchiamo di fare di tutto per poter passare e continuare a pensare al sogno che abbiamo, che è quello di sollevare la Coppa”.

“Il Napoli ha finito da poco, noi ci siao fermati due settimane fa, ma questa partita è diversa. Non importa. Chiunque darà di più sul campo passerà. Siamo molto concentrati su ciò che vogliamo e sappiamo che se facciamo le cose per bene, possiamo farcela. Dobbiamo affrontare il Napoli da Barcellona, andare a cercare il nostro gioco dal primo minuto, essere sempre aggressivi e mostrare ciò che vogliamo ottenere”.

“Il Napoli ha un’ottima squadra, un allenatore che gli dà tanto, con molto carattere. Questa è la sua forza, quindi dobbiamo giocare con la massima concentrazione e cercare di sfruttare le nostre opportunità”.

“Se dovessimo passare affronteremmo il Bayern, la mia ex squadra, ai quarti. Ma non voglio avanzare così in fretta, voglio aspettare questa partita. Come il Barcellona che siamo, abbiamo il dovere di vincere questa Champions perché abbiamo tutto: la squadra e i giocatori ma prima dobbiamo avere molto rispetto per il Napoli. Se facciamo le cose per bene, possiamo battere chiunque”.