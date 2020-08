Dell’Armi, a.d. Sport Village: “Il ritiro dovrebbe partire dal 23 agosto. Lunghezza? Indicativamente 2 settimane, ma anche di più”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Dell’Armi, amministratore delegato dello Sport Village di Castel di Sangro, struttura che ospiterà il prossimo ritiro del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Date ritiro? Bel rebus da sciogliere anche per noi. Come data indicativa abbiamo il 23 agosto ma non è certo, tutto è soggetto all’esito della gara di sabato. Potrebbe anche traslare di 5-6 giorni nel caso in cui il Napoli andasse avanti in Champions League. Tifosi? Siamo anche noi disorientati perché non sappiamo ancora bene come gestire le date, abbiamo iniziato ad allestire la struttura per il Napoli, c’è molta curiosità da parte dei turisti, stanno vedendo i preparativi.

Regole per il COVID-19? Di fatto noi già rispettiamo tutti i protocolli, abbiamo inserito tutte le procedure COVID-19 e siamo ben organizzati. Tutto il personale utilizza mascherine, sanifichiamo le stanze, ci sono dispenser per le mani un po’ ovunque, rispettiamo le distanze. Il Napoli ha prenotato a uso esclusivo la struttura, sarà blindata. La struttura è a uso esclusivo del calcio Napoli. Casi di COVID-19? Fortunatamente qui per il momento non ce ne sono, stiamo ben attenti a riguardo. Per ora è tutto molto tranquillo.

Strutture alberghiere contattate dai tifosi? Credo che siano tantissimi, ci sono addirittura delle persone che hanno prenotato per tutto il ritiro del Napoli perché seguivano il Napoli in Trentino e ora lo seguiranno qui. Quanto sarà lungo il ritiro? Altra bella domanda, non so essere preciso, indicativamente sarà di un paio di settimane. Il contratto prevede un minimo di 2 settimane ma anche un mese spalmato nell’arco dell’anno. Con il campionato slittato non saprei dire, è un rebus che può risolvere solo De Laurentiis.

Prima volta di una squadra di club in ritiro a Castel di Sangro, esperienza nuova? Noi abbiamo avuto esperienza con squadre di Serie B spagnole e Under 21 ma non squadre così blasonate. Noi siamo felicissimi, siamo fiduciosi sul fatto che sia solo l’inizio di un lungo rapporto. Contingentamento con i tifosi? In struttura ieri è arrivato il Questore per le procedure da adottare in hotel e sull’intero territorio”.