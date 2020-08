Auriemma dubbioso: “Ci penserei bene prima di schierare Insigne. In campo deve andare chi è al 100%”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Marte. Il collega ha parlato del possibile impiego di Lorenzo Insigne durante il match di Champions League con il Barcellona. Ecco quanto evidenziato:

“A prescindere dalla condizione fisica, io ci penserei bene a far giocare Lorenzo Insigne contro il Barcellona. Parliamo di una partita importantissima contro un avversario fortissimo. Lorenzo non credo sia al massimo della forma, invece in questa partita in campo ci deve andare soltanto chi è davvero al 100%. Credo che lo stesso Gattuso stia facendo riflessioni di questo tipo”.