Il caso “Terroni di m***a” non è passato inosservato alla FIGC. Ieri, infatti, alcuni ispettori federali sono giunti a Castel Volturno per ascoltare quanto testimoniato da Gennaro Gattuso in merito alle accuse subite dal fisioterapista della Lazio al triplice fischio dell’ultima gara di campionato. La federazione italiana, dunque, ha aperto una vera e propria inchiesta sull’accaduto.

