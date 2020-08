GdS – Il Barcellona aveva pronta l’offerta da 70 milioni, ma ADL ne voleva almeno 100. Non è da escludere una nuova offerta

Destini incrociati. Sabato sera Fabián Ruiz calcherà di nuovo il terreno del Camp Nou. Proprio il Barcellona che lo ha tanto cercato e che aveva fatto già un’offerta da 70 milioni di euro.

Non sono bastati, però, per imbastire una trattativa con Aurelio De Laurentiis che valuta Fabián almeno 100 milioni. Non è da escludere, secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che il Barça non faccia un’altra offerta maggiore rispetto ai 70 offerti già agli azzurri.