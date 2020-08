TMW – Ferran Torres infrange i sogni di speranza di Napoli e Juventus: sta per firmare con il Manchester City

Ferran Torres non giocherà in Serie A. Tra poche ore arriverà l’ufficialità del trasferimento dello spagnolo al Manchester City come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Obiettivo di Napoli e Juventus che lo hanno a lungo corteggiato in vista della prossima stagione, il futuro dell’esterno in uscita dal Valencia si tinge di azzurro citizens.

L’operazione porterà 25 milioni di euro più 10 di bonus nelle casse del Valencia e nelle prossime ore si attende l’ufficialità. Il giocatore svolgerà le visite mediche di rito in giornata, a Barcellona, con un medico del Manchester City.

Infranti i sogni di Napoli e Juventus di portare l’esterno spagnolo in Serie A.