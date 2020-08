Bundesliga, i tifosi potranno tornare allo stadio. I club si accordano per le misure

Oggi si è tenuta una riunione straordinaria della Bundesliga per parlare della questione dei tifosi allo stadio. Come riportato dal sito ufficiale, le squadre tedesche di prima e di seconda categoria hanno trovato un accordo per far ritornare i tifosi.

I club si sono accordati sul rinforzamento delle misure in caso, però, di notizie incoraggianti sul contagio COVID. Ci saranno controlli molto più rigidi come per esempio prendere i contatti dei tifosi presenti in modo da poter risalire all’individuo in caso di contagio. Inoltre, non sarà possibile far entrare i tifosi ospiti in modo da ridurre gli spostamenti. Un’altra ulteriore misura è la non ammissione di bevande alcoliche fino al 31 ottobre se non con l’approvazione del club ospitante.