L’Equipe riporta cifre diverse da quelle filtrate in Italia: “Affare da 81 milioni”

Victor Osimhen è ufficialmente un calciatore del Napoli. Il tweet di Aurelio De Laurentiis è stato seguito immediatamente dal comunicato ufficiale sui canali ufficiali del club. Non vengono svelate – come sempre, d’altronde – le cifre. Ciò che filtra è chiaro: 50 milioni, più bonus, più i cartellini di Orestis Karnezis e Claudio Manzi.

Non è d’accordo però L’Equipe, principale quotidiano sportivo francese. Nella sua versione online, infatti, racconta cifre ben diverse da quelle arrivate in Italia.

Secondo il quotidiano, infatti, l’affare sarebbe costato al Napoli 81,3 milioni, di cui 70 solo di parte fissa. Si tratterebbe del colpo più costoso in uscita dalla Ligue 1, superando anche gli 80 milioni spesi dall’Arsenal per Pépé. Secondo l’Equipe, avrebbe firmato un contratto fino al 2025, con un’opzione per il 2026. Lo stipendio ammonta a 4 milioni, con la possibilità di salire fino a 5,5.