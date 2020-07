Osimhen è in vacanza, ma non si ferma. Ai ragazzi di Lagos dice: “Lavorate sodo, Dio è meraviglioso”

Giorni di vacanza per Victor Osimhen. Manca poco, pochissimo, all’ufficialità del passaggio al Napoli. Il contratto è stato firmato e depositato via PEC, manca davvero solo il tweet del presidente. Ma dov’è, ora, Victor Osimhen?

L’attaccante ormai ex Lille è a Lagos, città natale, per passare gli ultimi giorni di vacanza. Osimhen, però, non si ferma. Un video di ieri lo ritrae infatti intento ad arringare i ragazzi di una scuola calcio di Lagos. Olumo United è il nome della piccola squadra: ai ragazzi Victor, in un breve passaggio del video, dice:

“Work hard, God is wonderful”, “lavorate sodo, Dio è meraviglioso”.