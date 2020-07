Dalla Spagna – Barcellona nei guai: Piqué è l’unico difensore centrale disponibile a dieci giorni dal Napoli

Barcellona e Napoli si affronteranno l’8 agosto per gli ottavi di ritorno di Champions League, dopo l’1-1 dell’andata al San Paolo. La gara rischia di giocarsi altrove e non al Camp Nou a causa del Coronavirus che ha colpito nelle ultime settimane particolarmente la Catalogna.

Intanto il Barça deve far fronte a vari problemi interni. In primis Setién che non sta attraversando un buon momento, complice anche la sconfitta in Liga in favore del Real Madrid diventato campione. E poi, come sottolinea l’edizione odierna di Mundo Deportivo, Gerard Piqué è l’unico difensore centrale disponibile a dieci giorni dalla sfida col Napoli.