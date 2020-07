Da Torino: “Non come a Napoli, i tifosi della Juventus hanno rispettato le norme anti Coronavirus”

La vittoria dello scudetto da parte della Juventus pare non aver scaldato l’animo dei tifosi bianconeri. Pochi, pochissimi, i supporters che si sono riversati in piazza per festeggiare la vittoria del tricolore.

Il portale TuttoJuve.com ha voluto sottolineare come i tifosi bianconeri abbiano scelto di non affollare le piazze per rispettare le norme anti-Covid, a differenza di quanto accaduto a Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Contriariamente a quanto avvenuto a Napoli dopo la Finale di Coppa italia, i tifosi torinesi di fede juventina hanno preferito rinunciare ai festeggiamenti per lo Scudetto appena conquistato, disertando Piazza San Carlo e Piazza Castello. Scongiurati gli assembramenti, i pochi sostenitori bianconeri presenti hanno gioito in maniera morigerata saltellando e intonando cori in Piazza Castello”.

In realtà, ormai da qualche anno, è consuetudine accogliere con relativo disinteresse lo scudetto a Torino.