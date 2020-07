Addio Real Madrid, James Rodriguez vicino alla Premier League: previsto un incontro con il Manchester United

Lo scorso anno è stato tra gli obiettivi del Napoli per il calciomercato estivo, ma l’accordo non si trovò, ma adesso il suo trasferimento sembra davvero imminente. Stiamo ovviamente parlando di James Rodriguez, in procinto di lasciare il Real Madrid.

Il colombiano, secondo quanto riportato dal Daily Express, si incontrerà con il Manchester United nelle prossime ore per trovare un accordo. Il calciatore non rientra più nei piani di Zidane e molto probabilmente lascerà le merengues in questa sessione di mercato. C’è da discutere ancora il prezzo, ma molto probabilmente si troverà un accordo tra le parti nelle prossime settimane.