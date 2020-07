Gabriel verso la cessione, il pres. del Lille conferma: “Ha avuto il via libera, sceglierà la sua nuova squadra questa settimana”

Finito nel mirino del Napoli per la prossima sessione di calciomercato, Gabriel dos Santos Magalhaes, difensore classe ’97, potrebbe davvero lasciare il Lille per approdare in azzurro.

A darne conferma è il presidente della società francese, Gerard Lopez, che dopo le parole su Osimhen al Napoli, ha parlato anche della possibile cessione del difensore brasiliano: “Abbiamo parlato con lui, gli abbiamo dato il via libera. Sceglierà il suo nuovo club questa settimana“.