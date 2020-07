Lopez, pres. Lille: “Osimhen ha scelto il Napoli, ma io continuo a ricevere offerte!”

Il presidente del Lille, Gerard Lopez ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano francese L’Equipe. Lopez ha parlato della cessione di Victor Osimhen, soffermandosi sulla trattativa con il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il giocatore ha deciso di cambiare agente durante la trattativa e quindi abbiamo dovuto ricominciare da capo. Osimhen ha fatto la sua scelta: ha scelto il Napoli. La trattativa è in fase avanzata, ma sarà annunciato solo quando sarà il momento”.

“Poiché manca ancora l’ufficialità, come detto, sto continuando a ricevere offerte per il calciatore. La mia intenzione è di mantenere un buon rapporto con tutti i club, quindi sto ascoltando tutte le loro proposte. Poiché il mercato in Francia apre prima rispetto all’Italia, c’è bisogno di una serie di contratti e clausole che coprano tutte le eventualità, ad esempio con delle penali”.