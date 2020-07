Conte: “In Coppa Italia meritavamo di più, il Napoli ha dato per anni fastidio la Juve e si è rinforzata molto”

Con lo scudetto ormai assegnato, all’Inter resta solo la corsa per la conquista del secondo posto. Dopo l’ottima prestazione contro il Genoa ad aspettare i nerazzurri ci sarà il Napoli di Gattuso. Nella consueta conferenza stampa, Antonio Conte ha riposto alle domande dei giornalisti.

DUE PARTITE PER CONFERMARE I BUONI RISULTATI. CONTE PUNTA ALLA POSIZIONE PIÙ ALTA

A meno di due giornate dalla fine è ormai quasi tempo di tirare le somme della stagione.

Ai microfoni di Inter Tv, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte spiega ai giornalisti le difficoltà che la squadra ha dovuto affrontare questa stagione, a partire dalle partite giocate orni 3 giorni dopo il rientro: “Questa è stata ed è un’esperienza nuova per tutti quanti: bisogna prendere il lato positivo e imparare da questo tipo di situazioni. Giocare ogni tre giorni ha lasciato in ognuno di noi degli spunti positivi da utilizzare anche in futuro”.

Cercando il lato positivo, le frequenti gare hanno permesso a giocatori meno quotati di dimostrare il loro attaccamento alla maglia: “Stiamo parlando di un gruppo di ragazzi molto seri, molto concentrati, che hanno sempre lavorato. Ranocchia ogni volta che è stato chiamato in causa ha dato risposte positive. Merito di questi ragazzi: si sono sempre messi a disposizione anche se magari le scelte non ricadevano su di loro. Si sono allenati seriamente, da professionisti seri. Ma non avevo dubbi. Questo, dal punto di vista umano, è un ottimo gruppo“.

Domani i nerazzurri affronteranno il Napoli di Gattuso; si tratta del quattro confronto stagionale, dopo la duplice sfida in Coppa Italia. La sfida di ritorno è senza dubbio quella che rimane più indelebile dei ricordi della squadra milanese. A tal proposito il mister afferma: “Sicuramente fu una buona partita da parte nostra, ma per certi versi la più bella tra le partite giocate contro il Napoli in questa stagione è stato il ritorno di Coppa Italia, quando meritavamo sicuramente di più. Stiamo parlando comunque di una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio a chi poi ha vinto lo Scudetto. Una squadra con una buonissima rosa, si sono rinforzati molto. E hanno vinto la Coppa Italia