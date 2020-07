UFFICIALE – Le decisioni del Giudice Sportivo: due squalificati per Inter-Napoli

Il Giudice Sportivo ha squalificato in tutto quattro giocatori per un turno in vista della prossima giornata di campionato di Serie A. Si tratta di: Dessena (Brescia), Gagliardini (Inter), Mertens (Napoli), Toloi (Atalanta). Un turno di squalifica, con 5.000 euro di ammenda, anche per il medico del Milan, Stefano Mazzoni, “per aver contestato una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara espressioni irriguardose“.

Dunque Gagliardini da una parte, Mertens dall’altra. Ci sarà un’assenza per parte nella sfida di martedì sera, al Meazza, tra Inter e Napoli.