“L’Italia non è un paese razzista! Parli come Salvini!”, battibecco tra Chiariello e Iannicelli! (VIDEO)

Dibattito molto sentito andato in scena ieri sera, al termine di Napoli-Sassuolo, negli studi di Canale 21. Protagonisti sono stati i due giornalisti Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli, che hanno animatamente discusso sulla questione razzismo in Italia.

A prendere la parola è Chiariello: “Osimhen ha raccontato a Koulibaly delle sue perplessità sul tema razzismo in Italia“. A quel punto è intervenuto Iannicelli, replicando: “L’Italia non è un paese razzista, è una cosa che non esiste né in cielo né in terra. Ci sono insulti reciproci tra napoletani e nordisti. Sono cose di scostumatezza. Il razzismo è qualcosa di serio, che non si può ridurre a qualcosa di iconico“.

“Questo è lo stesso pensiero di Salvini!“, risponde Chiariello. “Che c’entra Salvini?! L’avete studiata la cultura americana!? Il razzismo è una cosa seria“, la chiosa di Iannicelli.

ECCO IL VIDEO: