Muldur, l’agente lo incorona: “Qualsiasi stadio si esalterebbe con lui in campo, perché no, anche il San Paolo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Max Hagmayr, agente Muldur. Ecco quanto evidenziato:

“Sia Gattuso che De Zerbi sono grandi allenatori, ognuno con il proprio stile e la propria filosofia di gioco. È sotto gli occhi di tutto il loro grande lavoro, con Napoli e Sassuolo che migliorano di partita in partita, certamente sarà una partita estremamente interessante. Che tipo di partita mi aspetto? Va premesso che entrambe le squadre hanno giocato tantissime gare ravvicinate nelle ultime partite. Dunque, non mi sorprenderebbe vedere Napoli e Sassuolo un po’ stanche, ma conoscendo gli allenatori ed il loro approccio alla gara, mi aspetto un match intenso e con tanta qualità in campo.

Il futuro di Muldur? In primis, sono davvero contento della sua crescita e delle sue prestazioni con il Sassuolo. Soprattutto se consideriamo il fatto che tre anni fa giocava nella seconda squadra del Rapid Vienna, in terza serie austriaca. Muldur nasce come difensore centrale, poi ha imparato a giocare bene sulla fascia come terzino destro. È chiaro, ha bisogno ancora di tempo e di pazienza per completare il suo processo di crescita e dare seguito a tutto il suo potenziale. Qui al Sassuolo ha spazio per farlo, quindi sarebbe bene per lui restare un altro anno ancora. Nel calcio, però, non possiamo mai sapere cosa il futuro può riservarci.

L’interesse del Napoli per Muldur? Il Napoli chiaramente è un grandissimo club, non posso dire certo il contrario, ma non amo parlare di questa o di quella società in un periodo della stagione simile. Adesso, dobbiamo concentrarci sulla crescita del calciatore, sul completare bene questa annata e proseguire nel suo sviluppo. Certo, Muldur ha una grande mentalità, dà sempre il 100% in ogni partita, poi vedremo cosa ci riserverà il futuro, non sta a me dirlo adesso. Chiaro che il suo sia un profilo che piace, anche a molti club fuori dall’Italia, ma a noi piacerebbe continuare a concentrarci sul campionato e affermarci in Serie A. Ad ogni modo, ad oggi Muldur è un giocatore del Sassuolo e la sua attenzione è rivolta soltanto ai neroverdi.

Se Muldur possa essere il giocatore giusto per il Napoli? Beh, il suo stile di gioco è noto a tutti. È uno terzino molto veloce, forte fisicamente, ha qualità: qualsiasi stadio si esalterebbe con lui in campo. Quindi, anche il San Paolo perché no”.