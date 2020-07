Malcuit, l’agente: “Ha dovuto aspettare per tornare disponibile, ha grandi qualità offensive. Gabriel? Forte, ma non è al livello di Koulibaly”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Bruno Satin, procuratore di Malcuit. Ecco quanto evidenziato:

“Malcuit ha dovuto aspettare per essere nuovamente disponibile dopo l’infortunio e intanto i compagni hanno fatto bene per cui tornare non è mai semplice, quando si gioca ad alti livelli è sempre così. Malcuit ha una grande qualità di proiezione, salta facilmente l’uomo.

Koulibaly resta sempre tra i migliori centrali al mondo. 3 anni fa la sua valutazione era molto elevata ed arrivò anche il Chelsea di Conte. Offrì 58 milioni più qualche bonus, ma De Laurentiis rifiutò. Koulibaly fu voluto fortemente anche da Benitez. Quando facemmo questa operazione c’era lui alla guida del Napoli e con Benitez avevo un rapporto personale, ma dietro c’erano Bigon e Micheli. Oggi invece il livello è aumentato talmente tanto che è difficile rinforzare il Napoli. Gabriel del Lille è un calciatore forte, aggressivo, usa bene la testa poi sulla qualità tecnica non è del livello di Koulibaly e non credo lo diventerà, ma posso sbagliare.

La rosa del Napoli ha grande qualità e non tutti i nostri assistiti hanno il livello per andare in un club come il Napoli”.