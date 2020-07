SKY – De Paul al Napoli? Per ora no: nessun ritorno di fiamma per l’argentino

Prima il goal, poi l’idea. Lanciata a mezzo social, ma alimentata dalle sue parole. Rodrigo De Paul ha fatto centro al San Paolo e ha trascinato l’Udinese con una gran prova da solista. Non è bastato per fare punti al San Paolo, ma per strappare consensi anche dai tifosi del Napoli.

Le parole sul San Paolo e su Maradona, dopo la partita, hanno fatto rinascere un’idea sepolta: quella di De Paul in azzurro. Niente da fare, però. Secondo quanto rivelano a Sky Sport, l’argentino non è una priorità per gli azzurri.

Il Napoli aveva anche preso contatti, prima di abbandonare la pista, ma attualmente non c’è stato alcun ritorno di fiamma.