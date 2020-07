Un canale Serie A? Arriva la smentita da parte della Tim

La società TIM, attraverso un comunicato, smentisce alcune voci, diramate ieri da Milano Finanza, circa una proposta relativa ad un canale di Serie A. Ecco quanto dichiarato dalla società quotata in borsa:

“Tim, con riferimento all’articolo pubblicato sul quotidiano MF dal titolo ‘C’è un piano segreto di TIM per fare da broadcast alla Lega di Serie A’, precisa che sono da considerarsi destituite da ogni fondamento le ricostruzioni riportate nell’articolo. In particolare, ad oggi non risulta nessuna proposta per la distribuzione di contenuti in accordo con la Lega Serie A. A tal proposito, si legge in una nota, si precisa che Tim non è stata coinvolta in incontri con i presidenti dei club calcistici. Tim ricorda infine di essere presente nel mondo del calcio da tanti anni e continuerà ad esserci in virtù della sponsorizzazione ventennale del campionato di Serie A, guardando con attenzione a tutte le evoluzioni del settore”.