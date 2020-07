Il Napoli non intende fare altre mosse per Osimhen. L’agente vorrebbe portarlo in Premier

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, continua l’estenuante trattativa per portare Osimhen in azzurro. Il Napoli, però, non intende fare ulteriori mossi, nonché un sacrificio enorme, per portare il nigeriano sotto l’ombra del Vesuvio.

Osimhen è giunto anche a Napoli per conoscere dal vivo De Laurentiis e sentire la voce di Gattuso. De Laurentiis, però, non si è lasciato soggiogare dai rialzi delle commissioni concedendo solo alcuni ritocchi sull’ingaggio. La DW Sports Management, attraverso l’agente francese William D’Avila, spinge per poter portare Osimhen in Premier League per monetizzare ulteriormente.