L’ex Aronica ritorna in panchina! Allenerà una squadra campana

L’ex difensore del Napoli, Salvatore Aronica, è ufficialmente il nuovo allenatore del Savoia.

Dopo l’esperienza da giocatore, Aronica inizia subito il suo percorso di formazione per diventare allenatore, conseguendo il patentino UEFA A. Nel 2017 è stato allenatore del Trapani Under 17. Ora comincia una nuova avventura con il Savoia, proprio dai rivali del Palermo nel girone I con cui la squadra campana ha lottato per la promozione.

Il nuovo tecnico è già pronto per la sua nuova avventura:

“Ho grande entusiasmo e voglia di iniziare. Approdo in una piazza calorosa, che vuole centrare obiettivi importanti. La Società è solida, lavora in modo professionale e competente, senza dimenticare che ha grande ambizione. Quindi non potevo chiedere nulla di meglio. Per quanto mi riguarda, lavorerò per ottenere quanto ci siamo prefissati io e la Società. Conosco bene la storia del Savoia, è una piazza dalla grande tradizione calcistica. Ci sarà tanto da lavorare per cercare di regalare al pubblico, sempre numeroso e caloroso, grandi soddisfazioni”.