Glik e Gervinho verso il Benevento: il ds Foggia vuole chiudere quanto prima

Il Benevento sta per chiudere un pesantissimo doppio colpo. In Campania arriveranno due calciatori navigati, d’esperienza, di sicuro affidamento per la stagione di Serie A.

Gervinho, in primis, in uscita dal Parma già a gennaio, che probabilmente lascerà l’Emilia-Romagna in estate. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il ds Pasquale Foggia intende chiudere al più presto per un contratto triennale.

Ma non finisce qui: ad un passo dal Benevento c’è anche Kamil Glik, difensore del Monaco con un passato al Torino.