Fabiàn Ruiz potrebbe essere molto più vicino al Napoli di quanto si potesse pensare in passato. Se ad un certo punto l’addio del talentuoso spagnolo sembrava inevitabile, la situazione si è decisamente ribaltata. Secondo quanto riferisce infatti AS, prestigioso quotidiano sportivo spagnolo, Fabiàn sarebbe molto vicino all’accordo per il rinnovo.

Cifre altissime: secondo AS, firmerà un contratto da 5 milioni all’anno fino al 2025. L’accordo è ad un passo, l’unico nodo resta sulla clausola rescissoria. Il club vorrebbe inserirne una di 100 milioni di euro, ma l’entourage del ragazzo è restio.

L’accordo economico, per il resto, c’è, così come la volontà di proseguire insieme.