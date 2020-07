LIVE – ADL in conferenza: “Inizio ritiro? il 20 agosto o 12 giorni dopo. Osimhen in ritiro? Chi lo sa, è il bello del calcio”

“Post di Osimhen su Twitter? Di che ultimatum si deve parlare? Cosa c’entra con Castel di Sangro?

Rivincita delle squadre del Sud? Ne mancano ancora alcune quali il Palermo o il Bari. Il più grande errore dei politici è che per avere un’Italia unita bisogna prima unirla territorialmente, politicamente e strutturalmente.

Quattro amichevoli? Al momento è tutto in divenire, vedremo cosa fare localmente e bisogna vedere la disponibilità delle altre squadre e quando partiranno i loro campionati, perché avranno inizi differenti. Vedremo cosa accadrà e poi decideremo con chi giocare, siamo amici di tante squadre come Liverpool e Barcellona.

Quando il nostro stadio era ancora un ce**o, vi ho portato squadre importanti? Non sono l’unico che vi ha concesso le dirette anche con squadre di piccola caratura? Il ritiro lo facciamo con tutti, anche con i nuovi. Questo ritiro sarà più lungo se si allungano i tempi di inizio del campionato, ma in futuro ne faremo due, uno di preparazione e uno effettivo“.

12.00 – Prende nuovamente la parola De Laurentiis per rispondere alle domande dei giornalisti: “A Castel di Sangro ci arriva anche Osimhen? E chi lo sa, è questo il bello del calcio. Gattuso per tre anni? Ma c’era bisogno da sottolinearlo? Voi siete abilissimi di raccontare le verità e le c****ate. Scrivete quel che volete. Avete visto Caputo, un giocatore di 33 anni, quanti gol ha fatto quest’anno? Bisogna essere umili, modesti e pedalare. Non bisogna fare proclami perché si riversano sempre contro di te”.

11.30 – Inizia la conferenza di Aurelio de Laurentiis: “Ho trovato subito una grande intesa con gli organizzatori in Abruzzo, al punto che ho fatto subito un accordo di sei anni. Così andremo per un primo periodo a Dimaro, ma poi ci trasferiremo anche a Castel Di Sangro anche perchè se io volessi invitare un Manchester City o PSG, a Castel Di Sangro avrei uno stadio vero. A Trento c’era uno stadio modesto più difficile da raggiungere. Sono contento e felice di aver trovato un’altra famiglia. Domani non voglio trovare la solita paginetta, non fatemi fare figure di m***a perché questi signori sono venuti da lontano.

Volete sapere, ma quando andremo? L’8 giochiamo contro il Barcellona, se dovessimo uscire il 20 andiamo a Castel Di Sangro. Se dovessimo proseguire, ci andremo 12 giorni dopo.

Da parte della Lega c’era un’impostazione un po’ folle di iniziare il campionato il 12 settembre. Posto che fino all’8 settembre si va fuori con le nazionali è difficile prepararsi. Non tutti hanno l’Europa? Ma le squadre che ci vanno fatturano per tutti gli altri e creano interesse anche per le televisioni e compagnia bella“.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha poi aggiunto: “De Laurentiis è rimasto contento di aver trovato delle persone mattiniere come lui già al lavoro. Speriamo di poter vedere un bel Napoli-Real Madrid o Barcellona a Castel di Sangro. Speriamo che la situazione epidemiologica ci permetta di gestire tutto in maniera rilassata già da questo ritiro. Questo accordo non è una soluzione di ripiego per un emergenza, ma è un qualcosa di strutturale. Per questo stiamo negoziando un accordo per 6 anni rinnovabili, che porterà il Napoli in ritiro a Castel di Sangro. Siamo fieri ed orgogliosi della città di Napoli che investe nella crescita del proprio territorio”.

Il sindaco Angelo Caruso prende la parole: “I ringraziamenti al Napoli sono doverosi e convinti e vanno espressi con enorme sincerità. Parliamo del club del sud, la bandiera del sud… non sono parole di circostanza perché dalle nostre parti gioiamo sempre per il Napoli con tanto orgoglio. ADL oggi ha il merito di sdoganare il sud da quella che è una condizione subordinata e declassata del lato alpino. Dobbiamo riconoscergli di aver reso Castel di Sangro una località d’eccellenza per il calcio italiano. Non è una scelta facile, ma coraggiosa perché arriva in un momento di crisi. Il nostro territorio oggi si presenta in maniera diversa, una località blasonata capace di ospitare un club di tale portata. Il territorio sarà sicuramente teatro di ulteriori alternative”.

Aurelio De Laurentiis tra poco terrà una conferenza all’Hotel Britannique in cui parlerà ampiamente del prossimo ritiro azzurro che si terrà per la prima volta in Abruzzo, precisamente nella località di Castel Di Sangro. Il patron ufficializzerà la nuova location che ospiterà il ritiro precampionato del Napoli per la stagione 2020/21. A introdurre la partnership, siglata fino al 2025, oltre al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ci sarà anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.