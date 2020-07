De Laurentiis: “Osimhen arriva a Castel Di Sangro? E chi o’ sape”

Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza all’Hotel Britannique in cui parlerà ampiamente del prossimo ritiro azzurro che si terrà per la prima volta in Abruzzo, precisamente nella località di Castel Di Sangro. Oltre al ritiro, il presidente azzurro ha parlato anche di mercato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Arriverà anche Victor Osimhen a Castel Di Sangro? E chi ‘o sape! È questo il bello del calcio. Voi cercate sempre i nomi, ma ad esempio Caputo del Sassuolo ha fatto 16 gol quest’anno”.