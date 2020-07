L’iniziativa anti-razzismo della pizzeria Porzio: questa sera pizza “Terrona” offerta a tutti i clienti!

L’ennesimo episodio di razzismo verso Napoli e i meridionali in generale ha scatenato le reazioni del web e non solo. Il componente dello staff dell’Atalanta che oggi ha offeso un tifoso del Napoli ha fatto discutere e non poco.

Ecco perché il proprietario della Pizzeria Porzio, Errico Porzio, ha avviato un’iniziativa anti-razzista per promuovere ancora una volta le meraviglie che offre il Sud. Questa sera – come spiega Errico Porzio in un video – a tutti i clienti che si recheranno nel suo locale sarà offerta in omaggio una pizza “Terrona“, formata da ingredienti provenienti dal Sud Italia.

Una risposta genuina che arriva ancora da Napoli contro il razzismo. Ricordiamo che Pizzeria Porzio si trova a Via Cornelia dei Gracchi 27 (Napoli).

ECCO IL VIDEO: