Rinnovo Maksimovic, trovato l’accordo tra le parti fino al 2025: tutti i dettagli sul contratto

Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato gli aggiornamenti riguardanti il rinnovo di Nikola Maksimovic con il Napoli, che sembra ormai imminente. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La prossima settimana Fali Ramadani, agente tra gli altri di Maksimovic, e i suoi collaboratori saranno a Napoli. Per l’agente ci sono una serie di questioni da discutere con il presidente De Laurentiis, prima fra tutte il discorso legato al futuro di Koulibaly. Per rompere il ghiaccio tra le parti sarà utile il rinnovo di Nikola Maksimovic, al quale manca praticamente solo la ratifica. Il difensore serbo rinnoverà fino al 2025 (quattro anni più opzione per il quinto) con un contratto di 2 milioni di euro a stagione più bonus. È arrivato l’ok alle varie clausole presenti all’interno del contratto e manca solo la ratifica dell’accordo tra le parti”.