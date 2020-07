Incontro tra De Laurentiis e l’agente di Koulibaly, il City il club più forte: la volontà di Kalidou

Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, ha ritagliato ampio spazio al calciomercato del Napoli, soffermandosi in particolare sulla probabile cessione di Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso della prossima settimana, Fali Ramadani ed i suoi collaboratori saranno a Napoli per parlare con De Laurentiis e Giuntoli della questione legata a Kalidou Koulibaly. L’agente del difensore porterà a De Laurentiis i risultati dei sondaggi con i vari club interessati al calciatore. Dal Liverpool che vorrebbe affiancarlo a Van Dijk, al Manchester City che vorrebbe un difensore di livello internazionale, passando per il Manchester United ed il Newcastle, che deve completare il passaggio in mano agli sceicchi. Resta alla finestra, ma non è da sottovalutare, il PSG che è a caccia di un centrale di difesa dopo l’addio di Thiago Silva”.

“Nessun club però fino ad ora si è spinto sugli 80-90 milioni di euro, cifra richiesta da De Laurentiis. L’agente farà presente al patron azzurro la volontà di Koulibaly di provare una nuova esperienza, l’ultima grande avventura della carriera. In questo modo l’asticella dovrebbe abbassarsi sui 70 milioni di euro, evitando il muro contro muro. Il Manchester City sembra essere la squadra più concreta sul giocatore e la pista che porta al club di Pep Guardiola è al momento la più calda”.