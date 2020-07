Bayern Monaco, Elber snobba il Napoli: “Col Barcellona gara difficile. Dovremo dare il massimo”

Giovane Elber, ambasciatore del Bayern Monaco, ha commentato i sorteggi odierni di Champions League. I bavaresi devono giocare la gara di ritorno contro il Chelsea ma hanno già 3 gol di vantaggio della partita di andata.

Molto probabilmente saranno proprio loro a dover affrontare la vincente tra Napoli e Barcellona. Ma l’ex giocatore sembra aver già tirato fuori la squadra di Gattuso dal discorso quarti, nonostante gli azzurri debbano giocare ancora al Camp Nou contro i blaugrana. Ecco quanto dichiarato a margine dei sorteggi:

“Non stanno giocando bene come sanno fare, ma sono comunque il Barcellona. Arrivati a questo punto, i giocatori contano e loro hanno dei fenomeni. Da parte nostra abbiamo lo svantaggio di essere fermi in questo momento, quindi quando sarà il momento dovremo essere subito al massimo delle potenzialità”.