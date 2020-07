Costacurta: “Il Napoli sarà agevolato ad affrontare questo Barcellona. Assenza tifosi? Un vantaggio!”

Billy Costacurta è intervenuto in diretta a SkySport Football in attesa dei sorteggi di Champions per parlare della sfida tra Barcellona e Napoli. Ecco le sue parole:

“La mancanza di pubblico può essere un vantaggio per il Napoli, ovviamente se gli azzurri potessero scegliere quando giocare col Barcellona lo farebbero ora. I catalani sono penalizzati dall’assenza dei tifosi, centomila persone sono comunque una carica in più per la squadra di casa”