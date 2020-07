SORTEGGI CHAMPIONS – Oggi alle 12 nel quartier generale della Uefa a Nyon si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale e del tabellone della fase finale di Champions League. La competizione più prestigiosa d’Europa si prepara dunque a ripartire dopo la sosta dovuta all’emergenza Coronavirus.

SORTEGGI CHAMPIONS, COME FUNZIONA

Si tratterà di un sorteggio integrale. Non sono infatti state previste teste di serie e sono ammessi, come da consuetudine, i confronti tra squadre della stessa federazione, così come quelli tra società che si sono già affrontate nella fase a gironi. In tutto saranno 3 le estrazioni: la prima per decidere quali saranno le sfide dei quarti di finale; la seconda per creare il tabellone che porterà alla finale; la terza per stabilire da quale lato del tabellone arriverà la finalista che giocherà “in casa”. Le partite della Final Eight saranno tutte ad eliminazione diretta. Al momento sono solo quattro le squadre ad avere il pass per Lisbona: Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e PSG. Il Napoli conoscerà il suo futuro solo dopo aver affrontato il Barcellona nel match di ritorno.